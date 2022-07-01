В Сочи 49-летнего мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство знакомой

Мужчина вину признал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адлерский районный суд Сочи признал виновным 46-летнего приезжего из Армении по статье “Убийство”. Мужчину приговорили в 8 годами тюрьмы.

Во время заседания суда было выяснено, что потерпевшая и обвиняемый находились в лесу. При этом ближайший дом находился в 23 метрах. Между мужчиной и 56-летней женщиной возник конфликт.

- На почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшей не менее трех ударов кулаком и камнем по голове, причинив травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Стоит отметить, что в ходе судебного следствия подсудимый вину признал полностью. Приговор не вступил в законную силу.