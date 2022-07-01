Мэр Сочи остался недоволен пляжем «Южный-2» в Адлерском районе

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел рабочий обход пляжей Адлерского района. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел рабочий обход пляжей Адлерского района. По словам главы города, территория “Южного-2” далека от идеала. Но, стоит отметить, что накануне здесь появился новый арендатор.

- Сейчас сюда пришел новый арендатор, который готов работать в команде по высоким стандартам. Скоро пляж преобразится, - заявил Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи отметил пляж “Чайка”. Здесь полностью реконструировали набережную, появились энергосберегающие светильники. Отремонтировали подпорную стену и ограждение. Также здесь был установлен новый комплекс для уличной гимнастики.

- В таком ключе будем развивать все территории. Людям нужно больше вариантов активного отдыха, - подчеркнул мэр Сочи.