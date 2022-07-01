В Сочи туристов из Липецка посадили на 10 суток за нацистские татуировки

Суд признал мужчин виновными

Суд в Адлерском районе Сочи признал виновными двух туристов из Липецкой области за татуировки на теле.

- В отношении приезжих были возбуждены административные протоколы за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики экстремистских организаций. Из представленных суду материалов следует, что молодые люди в общественном месте публично демонстрировали на руках татуировки с символами «Вольфсангеля» и «Чёрное солнце», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд назначил мужчинам по 10 суток ареста каждому.