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Происшествия1 июля 2022 7:18

В Сочи туристов из Липецка посадили на 10 суток за нацистские татуировки

Изображения не были прикрыты одеждой
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Суд признал мужчин виновными

Суд признал мужчин виновными

Суд в Адлерском районе Сочи признал виновными двух туристов из Липецкой области за татуировки на теле.

- В отношении приезжих были возбуждены административные протоколы за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики экстремистских организаций. Из представленных суду материалов следует, что молодые люди в общественном месте публично демонстрировали на руках татуировки с символами «Вольфсангеля» и «Чёрное солнце», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд назначил мужчинам по 10 суток ареста каждому.