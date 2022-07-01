На Кубани за сутки COVID-19 заболели 80 человек, в том числе 6 детей

На аппаратах ИВЛ остаются три пациента Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 80 человек. В том числе коронавирус подтвердился у шести детей, самому младшему из которых семь лет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре коронавирусом заболели 14 жителей, в Сочи – 12, в Новороссийске – 6, в Туапсинском районе - 5. По 4 положительных теста получено в Армавире, Кореновском, Крыловском и Северском муниципалитетах, по 3 – в Ейском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Анапе и Горячем Ключе.

- По два человека заболели в Тихорецком районе, по одному - в Белоглинском, Выселковском, Гулькевичском, Калининском, Крымском, Курганинском, Староминском, Успенском, Усть-Лабинском муниципалитетах и Геленджике, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента. Тем временем с выздоровлением за сутки выписаны 73 человека.