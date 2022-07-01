Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает до 35 рублей со 2 июля

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает до 35 рублей. Это коснется трамваев, троллейбусов и автобусов.

Отмечается, что увеличение стоимости произойдет уже в субботу, 2 июля.

- Это позволит повысить зарплату сотрудникам на 15%, - объяснил «КП» – Кубань» директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Таким образом управление сохранит сотрудников. Это позволит избежать массового оттока персонала и покрыть затраты на техническое обслуживание транспорта.

Напомним, что прежняя цена проезда – 30 рублей – не покрывала затраты перевозчика. Поэтому подорожание билетов на 5 рублей стало вынужденной мерой.

Отметим, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара увеличивалась год назад. Тогда стоимость билета возросла с 28 до 30 рублей.