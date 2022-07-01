В Адыгее в этом году на масштабное озеленение направят 13 млн рублей

В республиканской столице высадят молодые саженцы. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее на 2022 год запланировано масштабное озеленение. На эти цели направят 13 млн рублей.

- За последние годы проделана большая работа по благоустройству общественных и дворовых территорий, ремонту дорог. Сейчас главная задача – сохранить и приумножить сделанное. К столетию Адыгеи мы провели масштабные работы по благоустройству центральной части города. Эти работы продолжаются, – отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

До конца года в Адыгее запланировано 11 мероприятий. В Майкопе займутся благоустройством пешеходной аллеи Е. Л. Шварца и территории, прилегающей к Пушкинскому народному дому. По городу модернизируют уличное освещение.

Как удалось узнать "КП" - Кубань", большое число изменений ожидается в горпарке. Кроме того, в республиканской столице пройдет масштабное озеленение. В разных микрорайонах города высадят молодые саженцы.