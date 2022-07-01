В Краснодаре планируют увеличить количество троллейбусов до 140

Брифинг КТТУ в Краснодаре

КТТУ планирует увеличить количество троллейбусов в Краснодаре до 140. Об этом в ходе брифинга заявил директор Александр Грачев.

- Расширение троллейбусного парка - наша мечта. Нужно порядка 140 новых единиц. Если перейдем на брутто-контракты, то это произойдет, – сказал Грачев.

В Краснодаре планируется плавный переход на брутто-контракты. Это система регулируемого тарифа, когда перевозчики будут получать плату не с пассажиров, а за транспортную работу.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что проезд в общественном транспорте поднимут до 35 рублей уже со 2 июля.