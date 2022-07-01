Вениамин Кондратьев поздравил работников службы труда и занятости населения Кубани с профессиональным праздником

В районах Кубани работают 44 центра занятости населения Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев поздравил работников службы труда и занятости населения Краснодарского края с профессиональным праздником. Региональное ведомство образовалось 1 июля 1991 года.

Сейчас в районах края насчитывается 44 центра занятости населения. В них работают около 1,2 тысячи человек.

- На плечах работников лежит ответственная миссия – помощь людям в поиске работы. Благодаря вашим усилиям жители края могут реализовать потенциал, получить новые навыки, обрести стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Настоящие профессионалы своего дела, грамотные и ответственные специалисты – вы оказываете квалифицированные услуги землякам, служите связующим звеном между работодателями и соискателями, - отметил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в 2021 году более 110 тысяч человек смогли найти подходящие вакансии благодаря службе. Сейчас в центрах занятости есть 76 тысяч предложений от работодателей.

Тем временем количество безработных, стоящих на учете в регионе, сократилось в два раза. Сейчас в крае насчитывается 17 тысяч человек, которым предлагают вакансии центры занятости.