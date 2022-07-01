На Кубани взрывотехники уничтожили почти 200 авиабомб времен войны

Авиабомбы обнаружил рабочий на кладбище Фото: кадр из видео

На Кубани взрывотехники уничтожили почти 200 снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Снаряды обнаружили в Славянске-на-Кубани. Рабочий нашел их на местном кладбище. Прибывшие взрывотехники определили 169 боеприпасов - 92 15-килограммовые осколочные авиабомбы, 69 бомб АО8М4 массой 5 килограммов, 7 авиабомб по 2,5 килограмма каждая и фугас весом в 50 килограммов.

- Совместно с Управлением по делам ГО и ЧС Славянского района снаряды перевезли на полигон, где в течение нескольких часов уничтожали их партиями с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.