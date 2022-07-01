В Адыгее после вмешательства прокуратуры ликвидировали незаконные свалки

на территории семи сельских поселений Красногвардейского района обнаружили незаконные свалки твердых бытовых отходов. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Прокуратура Адыгеи провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. В одном из районов республики выявили нарушение.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на территории семи сельских поселений Красногвардейского района обнаружили незаконные свалки твердых бытовых отходов. Местные органы самоуправления меры по ликвидации мусора не принимали.

- По представлениям прокуратуры района, внесенным в адрес глав муниципалитетов, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Адыгее.