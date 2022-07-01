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Общество1 июля 2022 9:53

В Адыгее после вмешательства прокуратуры ликвидировали незаконные свалки

Органы местного самоуправления не принимали мер по уборке мусора
Валерия ГОДОВНИКОВА
на территории семи сельских поселений Красногвардейского района обнаружили незаконные свалки твердых бытовых отходов. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

на территории семи сельских поселений Красногвардейского района обнаружили незаконные свалки твердых бытовых отходов. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Прокуратура Адыгеи провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. В одном из районов республики выявили нарушение.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на территории семи сельских поселений Красногвардейского района обнаружили незаконные свалки твердых бытовых отходов. Местные органы самоуправления меры по ликвидации мусора не принимали.

- По представлениям прокуратуры района, внесенным в адрес глав муниципалитетов, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Адыгее.