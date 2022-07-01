Сочи обогнал Москву по стоимости элитной недвижимости

Суммарная стоимость сделок в этом сегменте в 2022 году составит 15 млрд рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи смог обогнать Москву по стоимости элитной недвижимости. На курорте цена за квадратный метр выросла до 2,4 млн рублей.

Также количество предложений на рынке самой дорогой недвижимости увеличилось. Так, на сегодняшний день в Сочи было представлено 350 объектов. Из них 115 уже продали.

- Суммарная стоимость сделок в этом сегменте в 2022 году составит 15 млрд рублей. Высокий спрос вызван удаленной работой, пандемией и ограничениями на путешествия, развитием курорта и предложениями по продаже новых объектов, - рассказывают эксперты по недвижимости.

Ранее сообщалось, в каком районе Сочи представлено больше всего элитной недвижимости.