На Кубани на 47% сократилось число больных алкоголизмом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На 47% сократилось число больных алкоголизмом на Кубани за пять лет. Такие данные озвучили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Так, в 2017 году в регионе зарегистрировали 27,4 тысячи больных алкоголизмом и алкогольными психозами жителей. В 2021 году этот показатель составил уже 14,9 тысячи человек.

С наркотической зависимостью за помощью обратились 493 человека. Пять лет назад число составляло 1217 жителей, что больше на 60,5%.

Снизился и показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами. Сейчас он ниже уровня по России и ЮФО.

Уточняется, что благодаря принятым антиалкогольным мерам снизилось употребление незарегистрированного алкоголя и, соответственно, отравлений. Кроме того, запрещена розничная продажа спиртного в барах, ресторанах, общепите площадью менее 20 квадратных метров.