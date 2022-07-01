В Сочи изменится расписание «Ласточек» из-за футбольного матча 3 июля

В Сочи 3 июля изменится расписание «Ласточек» Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи 3 июля изменится расписание «Ласточек». Это связано с проведением футбольного матча на стадионе “Фишт”. Состязание пройдет между командами «Зенит» и «Црвена звезда».

- «Ласточки» в этот день не будут останавливаться на остановочных пунктах Известия и Олимпийская деревня, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Стоит отметить, что подробную информацию о расписании поездов можно уточнить на сайтах РЖД. Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршрут.