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Общество1 июля 2022 10:50

В Сочи изменится расписание «Ласточек» из-за футбольного матча 3 июля

Поезда не будут останавливаться на станциях Известия и Олимпийская деревня
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи 3 июля изменится расписание «Ласточек»

В Сочи 3 июля изменится расписание «Ласточек»

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи 3 июля изменится расписание «Ласточек». Это связано с проведением футбольного матча на стадионе “Фишт”. Состязание пройдет между командами «Зенит» и «Црвена звезда».

- «Ласточки» в этот день не будут останавливаться на остановочных пунктах Известия и Олимпийская деревня, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Стоит отметить, что подробную информацию о расписании поездов можно уточнить на сайтах РЖД. Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршрут.