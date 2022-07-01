На Кубани осудят экс-директора муниципального учреждения за мошенничество с трудоустройством

Дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят бывшего директора муниципального учреждения. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С 2020 по 2021 год экс-директор учетно-эксплуатационного центра Курчанского поселения в Темрюкском районе принял на работу двух женщин-бухгалтеров. При этом обязанности они не выполняли, лишь числились на должностях, но зарплату получали. Документы об объемах работы подделывали подчиненные директора по его указанию. Всего трудоустроенные женщины «заработали» больше 439 тысяч рублей.

Тем временем обвиняемый подписал 4 контракта с предпринимателем об обустройстве противопожарных минерализованных полос, по покосу сорняка и по технической рекультивации земель. Работы также не выполнялись, а предприятие потерпело ущерб больше чем в 605 тысяч рублей.

- Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.