При поддержке СберЛизинга кубанские аграрии получат 18 тракторов

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СберЛизинг победил в аукционе на поставку 18 тракторов Всероссийскому научно-исследовательскому институту масличных культур имени В. С. Пустовойта. Сумма сделки составила 77 млн рублей. Поставляемая в рамках контракта техника позволит увеличить объемы производства на Кубани товарной и семенной сельскохозяйственной продукции.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк и СберЛизинг активно поддерживают кубанских сельхозпроизводителей. Краснодарская команда Сбера начала активное и плодотворное сотрудничество с Институтом с 2020 года. За этот период уже заключено около 20 контрактов на поставку 50 единиц спецтехники, сельхозоборудования и автомобилей на общую сумму более 250 млн рублей».

Ольга Окорокова, директор Юго-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»:

«Специфика нашего региона предполагает активное взаимодействие и сотрудничество с предприятиями аграрной сферы. Мы финансируем спецтехнику самой широкой направленности, предназначенную для всех этапов сельскохозяйственных работ – от посевной до сбора урожая. Всего в СберЛизинге за прошлый год было передано в лизинг более 3200 единиц техники для агропромышленного комплекса, из них порядка 700 — в Юго-Западном филиале».

ВНИИМК им. В. С. Пустовойта — ведущее научно-исследовательское учреждение Российской Федерации в области селекции и семеноводства масличных и эфиромасличных культур с более чем вековой историей.