Тело оленя нашли на дороге в трех километрах от Крымска Фото: пресс-служба краевого министерства природных ресурсов

В Крымском районе разыскивают водителя, сбившего благородного оленя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

ДТП произошло накануне ближе к пяти часам утра. Тело животного возрастом около 4-5 лет обнаружили на обочине дороги в трех километрах от Крымска.

Уточняется, что по факту ДТП подано заявление в районный отдел МВД, организована доследственная проверка.

- Свидетелей просим позвонить по телефону горячей линии министерства +7 (918) 39-79-009 или в полицию – 102, - добавили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.