Молодые ученые рассказали мэру Геленджика, как добывать руду на Луне

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В рамках форума «Интеллект+» глава Геленджика Алексей Богодистов пообщался с воспитанниками центра дополнительного образования «Эрудит», победивших на различных интеллектуальных конкурсах краевого и федерального уровней.

На встрече отметили, что эрудитовцы только за первые полгода приняли участие в 60 интеллектуальных состязаниях различного уровня. Причем положительные результаты 26 из них принесут выпускникам дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Юные жители города-курорта 89 раз становились победителями и лауреатами конкурсов.

Молодые ученые рассказали Алексею Богодистову о своих разработках и достижениях. В частности, рассчитали возможность добычи полезных ископаемых на Луне, испытали вегетативное размножение деревьев в рамках проекта «дерево из пробирки» и построили прототип летающего тренажера.

Помимо этого, молодые ученые из Геленджика в составе сборной Краснодарского края стали серебряными призерами четвертьфинальных соревнований «Кибердром». В состязаниях участвовали 42 команды со всей России.

- Во многих ваших разработках я вижу практическое применение уже сегодня. Если вам необходима поддержка, мы обязательно ее окажем, и сделаем эту работу системной. А что касается центра, то в бюджете мы предусмотрели средства на проектирование пристройки к «Эрудиту», - сказал глава курорта.

Алексей Богодистов также вручил воспитанникам «Эрудита», педагогам и руководителям центра грамоты, благодарственные письма и кубки форума «Интеллект+». Сертификаты «Операторов наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом» получили молодые люди, проходившие курс обучения на базе научно-производственной компании «ПАНХ».