Иван Куликов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Иван Куликов занял пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На новой должности Иван Куликов будет координировать разработку госпрограмм по развитию промышленности регионов страны и федеральных округов.

Напомним, Иван Куликов с 2011 года являлся первым замруководителя краевого департамента инвестиций и проектного сопровождения, позже занимал руководящие должности в министерстве стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности, минэкономики региона.

В декабре 2015 года назначен заместителем министра промышленности и энергетики края, а с 2017 года – руководителем промышленной политики региона.

Иван Куликов покинул пост накануне в связи с переходом на новую должность. Исполняющим обязанности краевого департамента промышленной политики назначен его первый заместитель Владимир Мостовой.