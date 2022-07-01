Расследование дела завершено Фото из архива КП

Жителю Кубани грозит до пяти лет тюрьмы за угон машины. Мужчина два года скрывался в Адыгее, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по Белореченскому району.

Как выяснилось, 51-летний мужчина вечером шел домой и увидел незакрытую машину. Прохожий сел в нее, завел и уехал кататься. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Он оставил машину на месте ДТП и сбежал.

Позже полицейские вместе с хозяином нашли пропавший автомобиль. Но поиски подозреваемого затянулись. Мужчина, объявленный в федеральный розыск, два года скрывался от полиции в Адыгее.

- На период дознания мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по Белореченскому району.