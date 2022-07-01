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Общество1 июля 2022 12:42

Жителю Кубани грозит до пяти лет тюрьмы за угон машины

Он два года скрывался от полиции в Адыгее
Светлана ОВДЕЙ
Расследование дела завершено Фото из архива КП

Расследование дела завершено Фото из архива КП

Жителю Кубани грозит до пяти лет тюрьмы за угон машины. Мужчина два года скрывался в Адыгее, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по Белореченскому району.

Как выяснилось, 51-летний мужчина вечером шел домой и увидел незакрытую машину. Прохожий сел в нее, завел и уехал кататься. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Он оставил машину на месте ДТП и сбежал.

Позже полицейские вместе с хозяином нашли пропавший автомобиль. Но поиски подозреваемого затянулись. Мужчина, объявленный в федеральный розыск, два года скрывался от полиции в Адыгее.

- На период дознания мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по Белореченскому району.