В Шовгеновском районе Адыгеи отремонтировали библиотеку по нацпроекту

Модернизация выполнялись в рамках нацпроекта «Культура». Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Шовгеновском районе Адыгеи отремонтировали библиотеку. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели было направлено около 5,56 млн рублей.

Благодаря проделанной работе, в библиотеке увеличилось пространство. Помещение теперь разделено на несколько зон. Читателям доступна зона для групповой работы, есть место для детей. А также краеведческая зона и место для работы за компьютером, зал для проведения массовых мероприятий. И пространство, где можно почитать книгу в тишине.

- На сегодняшний день завершены работы по монтажу перегородок, шпатлеванию и покраске стен, заменено напольное покрытие, вмонтировано дополнительное освещение и установлены сплит-системы, - сообщили в пресс-службе Минкультуры по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в библиотеке провели высокоскоростной интернет. Посетители смогут воспользоваться возможностями национальной электронной библиотеки.