После двухлетнего перерыва в Геленджике пройдет «Морская миля»

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Глава Геленджика Алексей Богодистов подписал документ о проведении в городе-курорте традиционного заплыва на открытой воде «Морская миля». Последние два года из-за распространения новой коронавирусной инфекции его отменяли.

Планируется, что заплыв будет проводиться не один день, как раньше, а два дня — 13 и 14 августа. Более того, в сценарий по просьбе спортсменов внесли существенные изменения.

Помимо основного заплыва на 1852 метра от Толстого до Тонкого мыса, что соответствует одной морской миле, появятся новые дистанции на 200 и 500 метров. Еще одно новшество для экстремалов и желающих испытать себя — двойная миля.

Трассы будут обозначаться специальными буями, чтобы спортсмены не сбивались с пути. Также появится система точного отслеживания хронометража заплыва каждого из участников. После прохождения трассы они получат сообщения на свой телефон с точным временем прохождения дистанции.

Алексей Богодистов поручил начальнику управления физкультуры и спорта Геленджика Руслану Давлетукаеву лично следить за организацией заплыва. Он также отметил необходимость зарезервировать определенное количество мест для местных жителей, у которых нет возможности оплатить свое участие, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья и льготников.

Участие в заплыве платное. Регистрация открыта на специальном сайте.