Дети из ДНР отдохнули в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

55 жителей города Горловка Донецкой Народной Республики, 34 из которых — дети, отдохнули в одном из санаториев Геленджика.

В пресс-службе города-курорта напомнили, что Горловка находится фактически на границе ДНР и Украины, и с 2014 года регулярно подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ.

10 дней на побережье Черного моря, где не слышны постоянные взрывы и выстрелы, по словам детей и их родителей, — словно глоток свежего воздуха.

Представители геленджикского отделения партии «Единая Россия», а также депутаты Городской думы собрали детям и их родителям в дорогу партию продуктовых наборов, а также различные сувениры и подарки.

В частности, жителям Горловки положили соки, сладости, продукты питания, печенье и другие товары с длительным сроком хранения.