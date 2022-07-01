Программа продлится до 19 сентября Фото: Андрей МАКОВОЗОВ

Туристам предлагают недельный отдых в Анапе за 19,5 тысячи рублей. Автобусные туры из столицы на кубанский курорт стартуют 3 июля, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Туристы могут выбрать поездку разной продолжительности - от 4 до 22 ночей. Автобус выезжает в 11:00, а дорога составит в среднем 22-24 часа.

В автобусах для пассажиров предусмотрены кондиционер, два телевизора с DVD-плеером, туалет, кулер с горячей водой и Wi-Fi. Уточняется, что в поездку можно отправляться с детьми только от трех лет.

Стоимость тура начинается от 19,5 тысячи рублей – столько обойдется недельная поездка на одного человека.

Туристам, желающим отдохнуть по программе «все включено», придется заплатить от 44,5 тысячи рублей на человека. Стоимость высчитывается с затратами на дорогу.

Уточняется, что программа продлится до 19 сентября.