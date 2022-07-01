В Краснодаре 1 и 2 июля частично перекроют улицу Орджоникидзе для фестиваля ко Дню молодежи

Припаркованные на участке машины начнут убирать 1 июля с 21:00 Фото из архива КП

В Краснодаре частично перекроют улицу Орджоникидзе. 2 июля в городе пройдет фестиваль ко Дню молодежи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение коснется участка от улицы Рашпилевской до Октябрьской. Дорогу здесь перекроют уже 1 июля в 21:00 до окончания фестиваля – 22:00 2 июля.

Ранее фестиваль в честь Дня молодежи был перенесен на неделю из-за плохой погоды. Мероприятие пройдет в сквере Дружбы народов с 17:00 до 22:00.

Для участников фестиваля заработают спортивные и творческие площадки. А в 19:00 начнется концерт с вокальными и хореографическими номерами.