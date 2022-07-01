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Общество1 июля 2022 13:51

Двоих военнослужащих из Адыгеи, погибших во время спецоперации на Украине, наградили орденами Мужества посмертно

Подвиг героев отмечен на самом высоком уровне
Валерия ГОДОВНИКОВА
Глава республиканской столицы выразил соболезнования родственникам сержантов. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Глава республиканской столицы выразил соболезнования родственникам сержантов. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Мэр Майкопа встретился с родственниками погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине. За свою стойкость и отвагу Илья Покусаев и Гарегин Саргсян посмертно награждены орденами Мужества.

За свою стойкость и отвагу военнослужащие посмертно награждены орденами Мужества. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

За свою стойкость и отвагу военнослужащие посмертно награждены орденами Мужества. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

- Спасибо за воспитание достойных сыновей. Они отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа, ради мирного неба, - написал в своем Telegram-канале мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Погибшие герои с честью и достоинством исполнили свой воинский долг. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Погибшие герои с честью и достоинством исполнили свой воинский долг. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Погибшие герои по решению Президента Российской Федерации награждены орденами за проявленное мужество и храбрость. Они с честью и достоинством исполнили свой воинский долг. Глава республиканской столицы выразил соболезнования родственникам сержантов.