Двоих военнослужащих из Адыгеи, погибших во время спецоперации на Украине, наградили орденами Мужества посмертно

Глава республиканской столицы выразил соболезнования родственникам сержантов. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Мэр Майкопа встретился с родственниками погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине. За свою стойкость и отвагу Илья Покусаев и Гарегин Саргсян посмертно награждены орденами Мужества.

За свою стойкость и отвагу военнослужащие посмертно награждены орденами Мужества. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

- Спасибо за воспитание достойных сыновей. Они отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа, ради мирного неба, - написал в своем Telegram-канале мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Погибшие герои с честью и достоинством исполнили свой воинский долг. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Погибшие герои по решению Президента Российской Федерации награждены орденами за проявленное мужество и храбрость. Они с честью и достоинством исполнили свой воинский долг. Глава республиканской столицы выразил соболезнования родственникам сержантов.