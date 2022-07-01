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Общество1 июля 2022 14:01

В Абинске начальник отдела районного ОМВД брал взятки с подчиненных за покровительство

Ему предъявлено обвинение
Светлана ОВДЕЙ
Расследование дела продолжается Фото из архива КП

Расследование дела продолжается Фото из архива КП

В Абинске начальника отдела районного ОМВД обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Фигурант руководил отделом участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД по Абинскому району. Как выяснилось, с 2014 по апрель 2021 года начальник обязал подчиненных сотрудников выплачивать ему деньги за покровительство. Они, боясь проблем со службой и увольнения, регулярно передавали руководителю взятки.

Обвиняемому удалось таким способом «заработать» более 234 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.