В Абинске начальник отдела районного ОМВД брал взятки с подчиненных за покровительство

Расследование дела продолжается Фото из архива КП

В Абинске начальника отдела районного ОМВД обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Фигурант руководил отделом участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД по Абинскому району. Как выяснилось, с 2014 по апрель 2021 года начальник обязал подчиненных сотрудников выплачивать ему деньги за покровительство. Они, боясь проблем со службой и увольнения, регулярно передавали руководителю взятки.

Обвиняемому удалось таким способом «заработать» более 234 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.