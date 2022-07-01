На 13% готова школа на 1,5 тысячи мест в Прикубанском округе Краснодара

Новая школа появится по улице Тверской в поселке Российском Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На 13% готова школа в Прикубанском округе Краснодара. Учреждение рассчитано на 1,5 тысячи мест. О ходе строительства сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Новая школа появится по улице Тверской в поселке Российском. Сейчас на стройплощадке проводят монолитные работы.

По проекту в трехэтажном здании подготовят два спортзала, большой и малый актовый залы, столовую на 750 мест. На территории школы оборудуют игровые и спортплощадки, беговые дорожки, зону для отдыха и площадку для мероприятий.

А рядом с учреждением планируют построить детский сад на 100 мест. Сейчас для работ выбирают подрядчика.

Напомним, всего в 2022 году на Кубани запланировано построить 17 школ и восемь детсадов.