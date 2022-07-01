В Майкопе детские дворовые площадки откроются 4 июля

Организация детских дворовых площадок поможет ребятам интересно провести время в компании друзей-сверстников и вожатых. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе на время летних каникул для детей организуют дворовые площадки. С 4 июля ребята могут активно провести время в пяти микрорайонах города.

Пять дней в неделю на площадках будут находиться студенты местных колледжей и вузов. Вместе с детьми они будут играть в игры и устраивать соревнования на свежем воздухе.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», время работы таких игровых зон будет разным. В микрорайоне Восход по улице Батарейной, 2а, 2а площадки заработают с 11 часов, а по улице 5-й Переулок - 9 с 14 часов дня. В 16 часов детей будут ждать на улицах Пролетарской, 400 и Димитрова, 11. Площадка на улице Свободы будет открыта на улице Свободы, 415б с 11 часов.

- Организация детских дворовых площадок поможет ребятам интересно провести время в компании друзей-сверстников, при этом им не нужно будет покидать свой микрорайон, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа. - А для студентов-вожатых это возможность временного трудоустройства: все они будут получать заработную плату за работу на площадках.