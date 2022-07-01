Вениамин Кондратьев принял участие в белорусско-российском пленарном заседании

Вениамин Кондратьев принял участие в пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев стал участником пленарного заседания, которое провели совместно Россия и Беларусь. Участников мероприятия приветствовали по онлайн-связи президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко. Владимир Путин подчеркнул, что подобные форумы развивают всестороннее сотрудничество между государствами.

В мероприятии приняли участие министры, главы ведомств и министерств, а также представители бизнеса. Заседание прошло под руководством председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Нацсобрания Беларуси Натальи Кочановой.

Девятый Форум регионов России и Беларуси проходит с 30 июня по 1 июля в Гродно. Кубанскую делегацию возглавил глава региона Вениамин Кондратьев.