Улицу Пушкина заасфальтируют в Майкопе

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет заасфальтировано почти 3,5 километра дороги. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Майкопе проведут ремонтные работы на улице Пушкина. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет заасфальтировано почти 3,5 километра дороги.

На отрезке дороги от улицы Старобазарной до Железнодорожной обновят дорожное покрытие. Также на улице появятся парковочные места, тротуары и новая дорожная разметка.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», дороги, на которых проводят ремонт, выбирают неслучайно. Все они проходят тщательный отбор, и в первую очередь работы ведутся на улицах с интенсивным движением транспорта.

- На сегодняшний день в рамках нацпроекта уже завершились работы по благоустройству ул. Молодежной в хуторе Гавердовском, улицы Советской в Родниковом и улицы Пролетарской в Майкопе, - сообщил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.