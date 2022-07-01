Рестораны «Вкусно и точка» откроются 11 июля. Фото t.me/Vkusno_iveselo

Новые русские «Макдоналдсы» в Краснодаре откроют 11 июля. Американский фастфуд закрылся еще 14 марта. Для любителей гамбургеров это событие стало настоящей трагедией. Наконец, на рынок заходит долгожданный аналог.

- Во время простоя все сотрудники сохранили свои должности. В наших ресторанах будут работать те же самые люди. Также мы планируем расширяться и ведем дополнительный набор, - сообщил представитель сети Артем Пугачев.

27 июня в Сочи открылись четыре ресторана «Вкусно и точка». Первые посетители заведения рассказали, что бургеры абсолютно не отличаются по вкусу и качеству.