Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 17:39

В парках Краснодара 2 и 3 июля пройдут семейные праздники

В Городском саду и в Чистяковской роще запланированы мастер-классы, выставки и концерты
Евгения ХАЛИКОВА
Городское управление культуры приглашает провести семейные выходные в парках Краснодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Городское управление культуры приглашает провести семейные выходные в парках Краснодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краснодарских парках 2 и 3 июля пройдут семейные праздники. В Чистяковской роще и в Городском саду горожан ждут концерты, мастер-классы, выставки и лекции, посвященные укреплению семейных ценностей.

- В программе прозвучат народные песни, а также военных и послевоенных лет, которые исполнят самодеятельные ансамбли песни и пляски, - рассказали в городском управлении культуры.

Мероприятия будут начинаться в 10 утра и продолжатся до 19 вечера. Присоединиться к развлечениям смогут и жители станицы Елизаветинской, в местном Доме культуры и спорта тоже пройдут концерты, посвященные Дню семьи, любви и верности.