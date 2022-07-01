В парках Краснодара 2 и 3 июля пройдут семейные праздники

Городское управление культуры приглашает провести семейные выходные в парках Краснодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краснодарских парках 2 и 3 июля пройдут семейные праздники. В Чистяковской роще и в Городском саду горожан ждут концерты, мастер-классы, выставки и лекции, посвященные укреплению семейных ценностей.

- В программе прозвучат народные песни, а также военных и послевоенных лет, которые исполнят самодеятельные ансамбли песни и пляски, - рассказали в городском управлении культуры.

Мероприятия будут начинаться в 10 утра и продолжатся до 19 вечера. Присоединиться к развлечениям смогут и жители станицы Елизаветинской, в местном Доме культуры и спорта тоже пройдут концерты, посвященные Дню семьи, любви и верности.