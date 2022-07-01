В Краснодаре к началу учебного года рядом со всеми соцобъектами обновят дорожную разметку

К началу учебного года вблизи 102 соцобъектов Краснодара обновят дорожную разметку. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре к будущему учебному году у 102 социальных объектов будет обновлена дорожная разметка. Дорожники нанесут предупреждающие и ограничительные знаки «зебра», «20», «40» и «дети» у школ, детских садов и детских поликлиник. Работы закончатся к 25 августа.

- Автодорожники приступят к выполнению задачи в середине июля. Всего планируется обновить 15 тысяч кв.м. разметки. Также при подъездах к детским образовательным учреждениям установят 132 светофора, - рассказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Кроме того, сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта обследуют состояния дорог и где необходимо, выполнят ямочный ремонт и восстановят пешеходные ограждения.