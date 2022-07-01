В Геленджике Церковное озеро после нескольких лет судебных тяжб изъято из частного владения

В Геленджике Церковное озеро через суд забрали у хозяина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Геленджике завершился судебный спор, длившийся с 2020 года. Объектом спора являлось Церковное озеро, которое девять лет назад перешло из государственной в частную собственность. Искусственный водоем появился более 30 лет назад для мелиоративных целей местного совхоза. После ликвидации совхоза в 2013 году водохранилище приобрело частное лицо, сообщает «Ъ-Юг».

Росимущество дважды предпринимало попытки вернуть на госбаланс Церковное озеро, но оба раза неудачно. В 2022 году был подан новый иск, который был удовлетворен решением Арбитражного суда Краснодарского края, водоем перешел из частной собственности в собственность Российской Федерации.

- Решение по настоящему спору является основанием для погашения в ЕГРН регистрационной записи о праве собственности ООО "Спецмонтажтехнология" на данное водохранилище, - сообщается в документе, которое опубликовано судебной картотеке Арбитражного суда.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Спецмонтажтехнология" было учреждено бывшим директором МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Александром Умитбаевым. В 2018 году экс-чиновник был признан виновным в отмывании денежных средств и крупном мошенничестве. По версии следствия, он, возглавляя муниципальное предприятие, похитил 67 миллионов рублей, часть которых пошла на приобретение Церковного озера.