В парке Новороссийска высадят 100 можжевельников и восстановят пруд

В Новороссийске благоустраивают парк Фрунзе. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска.

В Новороссийске высадят 100 можжевельников и восстановят пруд. В парке Фрунзе уже идут работы по реконструкции второй очереди. Их готовность равна примерно 15%.

- На данный момент прорабатывается вопрос по запуску и обслуживанию водоёма. Он будет обговариваться со специализированными подрядными организациями, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Уточняется, что пруд очистят и в нем обновят воду. Также искусственно будут заселены необходимые микроорганизмы и запустят живую рыбу. Это сделают для баланса экосистемы. в чаше пруда установят узкоспециализированное оборудование.

Уже завершены работы по устройству фундаментов под теневые навесы, выполнена обратная засыпка грунта. Также произведен монтаж анкерных групп и проводится сборка элементов для теневых навесов-пергол.