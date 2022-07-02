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Общество2 июля 2022 4:00

Что произошло за ночь 2 июля в Краснодарском крае: В Сочи бывший полицейский обвиняется в получении взяток на 8 миллионов рублей

Что произошло за ночь 2 июля а в Краснодарском крае
Евгения ХАЛИКОВА
Полицейские, боясь проблем со службой и увольнения, регулярно передавали руководителю взятки

Полицейские, боясь проблем со службой и увольнения, регулярно передавали руководителю взятки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что произошло за ночь 2 июля 2022 года. В Абинске начальник отдела районного ОМВД брал взятки с подчиненных за покровительство. Как выяснилось, с 2014 по апрель 2021 года начальник обязал подчиненных сотрудников выплачивать ему деньги за покровительство.

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