Что произошло за ночь 2 июля в Краснодарском крае: В Сочи бывший полицейский обвиняется в получении взяток на 8 миллионов рублей

Полицейские, боясь проблем со службой и увольнения, регулярно передавали руководителю взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что произошло за ночь 2 июля 2022 года. В Абинске начальник отдела районного ОМВД брал взятки с подчиненных за покровительство. Как выяснилось, с 2014 по апрель 2021 года начальник обязал подчиненных сотрудников выплачивать ему деньги за покровительство.

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