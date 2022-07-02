В Краснодаре на выходных будет идеальная летняя погода

Краснодарцев на выходных ждет комфортная погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Краснодара обещают хорошие выходные – облака на небе будут дарить лишь тень, температура воздуха днем будет колебаться между 27 и 32 градусами, впрочем, жару сможет облегчить легкий ветерок, порывы которого по прогнозам не превысят 12 м/с.

- На территории Кубани переменная облачность. Преимущественно без осадков, но в горных районах возможны краткосрочные дожди, - уточнили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Азовском побережье днем 23-28 градусов. На Черноморском побережье переменная облачность, но без осадков. На участке Анапа - Геленджик порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.