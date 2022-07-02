В Краснодаре субботним утром заработали традиционные продовольственные ярмарки

Фермерская продукция проходит строгий контроль качества. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу 2 июня в Краснодаре заработали традиционные продовольственные ярмарки выходного дня. Фермеры со всей Кубани привезли в краевой центр свежую продукцию – мясные, молочные и хлебобулочные изделия, а также местные сезонные овощи и фрукты.

- Все продукты питания, представленные на ярмарочных прилавках, проходят строгий контроль качества. На ярмарках соблюдаются все требования ветеринарно-санитарных структур, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

В связи с наступлением летней жары, продовольственные базары перешли на укороченный режим работы – с 8 до 15 часов. Также временно сокращено количество городских ярмарок. Вместо восьми торговых площадок сейчас работают пять.