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Общество2 июля 2022 6:00

В Краснодаре субботним утром заработали традиционные продовольственные ярмарки

На прилавках 90 тонн свежей продукции от местных фермеров
Евгения ХАЛИКОВА
Фермерская продукция проходит строгий контроль качества.

Фермерская продукция проходит строгий контроль качества.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу 2 июня в Краснодаре заработали традиционные продовольственные ярмарки выходного дня. Фермеры со всей Кубани привезли в краевой центр свежую продукцию – мясные, молочные и хлебобулочные изделия, а также местные сезонные овощи и фрукты.

- Все продукты питания, представленные на ярмарочных прилавках, проходят строгий контроль качества. На ярмарках соблюдаются все требования ветеринарно-санитарных структур, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

В связи с наступлением летней жары, продовольственные базары перешли на укороченный режим работы – с 8 до 15 часов. Также временно сокращено количество городских ярмарок. Вместо восьми торговых площадок сейчас работают пять.