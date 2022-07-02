Набережную на 980 метров построят в Абрау-Дюрсо. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Абрау-Дюрсо протяжность новой набережной составит почти 1 километр. Она будет состоять из трех участков длиной 980 метров. В рамках рабочей поездки проинспектировал ход работ врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

- На Черноморском побережье ведется активное благоустройство курортных территорий. Приоритетной задачей является создание комфортных условий отдыха для туристов, - сообщил Зарицкий.

Планируется, что на новой набережной построят берегоукрепление из камня и променадную зону. Ее выложат из тротуарной плитки.

На данный момент определяют подрядчика для выполнения работ.