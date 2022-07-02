Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сочи открылось прямое авиасообщение с Шарджой. Рейс в ОАЭ запустили впервые в рамках расширения маршрутной сети.

- Маршрут разработали совместно с авиакомпанией «Россия». Полеты будут осуществляться на самолетах российского производства Sukhoi Superjet, - сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".

Уточняется, что борт вмещает 87 пассажиров.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. Самолеты станут летать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Также прямые авиарейсы летают в Дубай.