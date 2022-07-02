В Армавире на улице найдено тело несовершеннолетнего

Лежащего на перекрестке ребенка обнаружили прохожие. Фото: скриншот.

В Армавире утром 2 июня прохожие заметили лежащего на дороге ребенка. Сначала люди подумали, что он спит, но разбудить мальчика не удалось. На место были вызваны врачи скорой помощи, которые диагностировали смерть несовершеннолетнего.

Известно, что тело ребенка было найдено на улице Островского, возле многоквартирного дома № 30. В руках у школьника был телефон, словно он пытался кому-то позвонить перед смертью. Официальных комментариев пока нет. Следователи приступили к проверке и восстановлению всех деталей ЧП.

По словам знакомых, мальчик гостил у дедушки. Семья благополучная, ребенок хорошо учился и занимался спортом. По предварительным данным, трагедия случилась во время утренней пробежки. Место происшествия оцеплено.