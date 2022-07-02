В Отрадненском районе при странных обстоятельствах пропала школьница

На Кубани разыскивают 16-летнюю Милану Шамшетдинову.

В Отрадненском районе разыскивают 16-летнюю школьницу, пропавшую при странных обстоятельствах. Шамшетдинова Милана ушла из дома еще 25 июня, но до сих пор родные ничего не знают о местонахождении дочери.

- Девушка была одета в куртку, джинсы и футболку темного цвета, на ногах синие шлепки. Невысокая, примерно 165 см, среднего телосложения, глаза карие, а волосы светлые, - волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространили листовки с описанием внешности Миланы.

В настоящее время по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье «убийство».