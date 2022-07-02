В Новороссийске спасатели вытащили котят из стены

Котят вместе с мамой-кошкой передали волонтерам Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Новороссийске спасателей вызвали в одно из учреждений города. Работники услышали в стене туалета мяуканье котят.

- К нам обратились работники учреждения и сообщили, что у них в санузле окотилась кошка за перегородкой, и самостоятельно достать их они не могут, - сообщил спасатель Алексей Одеров.

Служба спасения оперативно отправилась на улицу Володарского. При помощи слесарных инструментов они разобрали гипсокартонную стену. После чего аккуратно вытащили маленьких котят и их маму.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», новорожденные животные не пострадали. Их вместе с кошкой передали волонтерам.