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Происшествия2 июля 2022 6:41

В Новороссийске на парковке сгорели автомобили

Точное количество сгоревших машин уточняется
Евгения ХАЛИКОВА
В Новороссийске ночью загорелись машины.

В Новороссийске ночью загорелись машины.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новороссийске ночью полыхала автомобильная парковка. Сообщение о возгорании на автостоянке поступило в местный пожарно-спасательный гарнизон в 03.30.

- Диспетчеру гарнизона сообщили, что на улице Ленина горят автомобили. К месту происшествия были отправлены восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место спасатели установили, что произошло возгорание легковых автомобилей на площади 20 кв.м. В 03.45 открытое горение было ликвидировано, спустя еще пять минут спасатели полностью справились с пожаром. Точное количество пострадавших легковушек уточняется.