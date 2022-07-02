В Белореченском районе мужчина лишился ноги при попытке пролезть под поездом

Мужчина лишился ноги попытавшись пролезть под поездом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Белореченском районе местный житель решил сократить дорогу и не обходить стоящий на путях грузовой поезд, а пролезть под вагонами. К сожалению, это привело к трагедии. Мужчина еще был под поездом, когда состав тронулся.

- В дежурную часть Белореченского ЛОП поступила информация о том, что на железнодорожной станции Пшехская был травмирован мужчина. 58-летний местный житель получили травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Поездом мужчине ампутировало правую ногу. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации белореченской центральной районной больницы. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято после проверки.