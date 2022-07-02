На Кубани для осужденных создадут около 1400 рабочих мест до конца 2024 года

С начала 2022 года на Кубани создали шесть исправительных центров. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае появятся около 1400 рабочих мест для осужденных к принудительны работам. Об этом сообщил вице-губернатор края Александр Власов.

С начала 2022 года на Кубани создали шесть исправительных центров. Все они находятся на базе имущества Федеральной службе исполнения наказаний. Для создания дополнительных рабочих мест еще пять создают на предприятиях.

- Принудительные работы в исправительных центрах – более мягкая мера отбывания наказания, - подчеркнул Александр Власов. - К концу 2024 года в Краснодарском крае необходимо создать 1396 мест для осужденных к принудительным работам.

Кроме того, центры занятости населения обсуждают открытие участков исправительных центров на предприятиях. Как удалось узнать «КП» - Кубань», 32 учреждения уже рассматривают эту возможность.