В Краснодаре со 2 июля выросла плата за проезд в общественном транспорте

В Краснодаре изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре со 2 июля выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Поездка в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах выросла с 30 до 35 рублей. О грядущем подорожании власти Краснодара предупреждали еще несколько месяцев назад. Но об окончательно принятом решении изменить тариф сообщили только накануне.

- Чтобы привлечь новых сотрудников, нужно увеличить зарплату минимум на 15%, - объяснил принятое решение директор МУП «КТТУ» Александр Грачев. – Увеличение тарифа также не позволит наращивать кредиторскую задолженность. Если его не повысить, то к концу года она составит около 250 млн рублей.

Впрочем, льготников изменения не коснутся. Стоимость льготных проездных была проиндексирована еще 1 июня 2022 года.