В Сочи в парке "Ривьера" высадят более 6 тысяч роз

Новые сорта роз будут подобраны специально под климат Сочи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи в Год экологии проводят реконструкцию розария в парке «Ривьера». На его территории высадят более шести тысяч роз.

- Уже закуплены саженцы вечнозеленых растений. Они заполнят все пространство - появятся новые клумбы, арки, беседки и даже лабиринт из роз, - сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский. - На обновленной территории разместятся зоны отдыха, фонтан и ротонда.

Ранее в городе получили первую партию растений. 1600 роз было подобрано специально под Сочинский климат. Всего для курорта будет предоставлено 28 сортов, которые подарят курорту яркие растения.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», первую очередь нового розария планируют запустить в июле. Во всей красе растения предстанут перед жителями и гостями Сочи спустя три года.