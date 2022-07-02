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Общество2 июля 2022 8:33

В поселке Лорис Краснодара обесточены шесть улиц

На месте работает аварийная бригада
Валерия ГОДОВНИКОВА
На месте работает аварийная бригада

На месте работает аварийная бригада

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Краснодаре в Карасунском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. В поселке Лорис шесть улиц обесточены.

Без электричества остались жители следующих улиц: Весенней, Калинина, Новой, Октябрьской, Кубанской, Евдокимовской.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «Л-112» и 34 трансформаторных подстанции, - сообщили в городской ЕДДС.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», приблизительное время восстановления подачи электроэнергии уточняется.