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Общество2 июля 2022 9:01

В Краснодаре из-за аварии обесточены 20 улиц

Время восстановления подачи электроэнергии уточняется
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Западном округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии

В Западном округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Западном округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света временно осталось 14 улиц. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

Электричества нет у жителей улиц Захарова, Индустриальной, 2-го, 3-го пр. Нефтезаводской, Южной, Береговой, Красина, Химзаводской, Краснодонской, Рыбачьей, Затонной, Матросова, Кошевого, Тахтамукайской.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в поселке Лорис Краснодара без света остались жители шесть улиц.